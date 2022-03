Juve-Inter, Trevisani: “Chi perde è perduto. Recupero di Brozovic essenziale: è il perno”

La squadra nerazzurra dovrebbe recuperare il croato e spera di ritrovare anche la testa persa in un momento negativo

Che gara sarà Juve-Inter? Riccardo Trevisani, a SportMediaset, ha detto la sua sullo scontro di domenica sera. «Chi perde saluta le ambizioni scudetto. I bianconeri non ce le avevano mai avute quelle ambizioni per i sette punti persi a inizio stagione mentre i nerazzurri sono stati quasi sempre in testa e forse con la vittoria in Supercoppa contro la Juventus pensava di andare incontro ad una stagione indimenticabile», ha spiegato.

Poi ha anche aggiunto: «Così non è stato, ma questa partita può ridare alla squadra di Inzaghi slancio, può essere una partita importante può recuperare Brozovic. Lui è l'Inter, è la testa di questa formazione ed è un giocatore di cui non si può fare a meno. Se rientra contro la Juve può aiutarla a tornare quella di un tempo. Il perno della Juventus è Vlahovic che ha cambiato la squadra di Allegri per forza offensiva e gioco dando maggiore tranquillità ai compagni. Anche Morata è rifiorito con lui. Punterei su di loro come uomini fondamentali e punterei sul fatto che chi perde è perduto. Per l'Inter sarebbe un'altra sconfitta in un periodo assolutamente negativo».