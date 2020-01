Juve-Kulusevski, tutto pronto per la firma: domani le visite mediche

Alla fine dovrebbe comunque restare in prestito al Parma fino a fine stagione. La Juventus ha trovato l’accordo con l’Atalanta per l’acquisto di Kulusevski e domani il giocatore – come rivela Di Marzio – svolgerà le visite mediche. E’ il passaggio che precede la firma sul contratto. Si tratta di un accordo di 35 mln + 9 di bonus e cinque anni di contratto da 2.5 mln a salire per lo svedese. Il centrocampista al quale era interessata anche l’Inter arriverà al J-Medical di Torino per svolgere gli accertamenti di rito.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)