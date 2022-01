Juve, Landucci: “Distorsione al ginocchio per Chiesa. Poche parole, contano i fatti”

Ai microfoni di DAZN, il vice allenatore della Juventus Marco Landucci ha parlato dopo la vittoria in rimonta contro la Roma

Ai microfoni di DAZN, il vice allenatore della Juventus Marco Landucci ha parlato dopo la vittoria in rimonta contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando si vince è tutto più bello. Il gol di Locatelli ci ha dato entusiasmo, siamo riusciti a ripartire. Contento del gol di De Sciglio, abbiamo dimostrato di avere carattere. Le parole contano poco, l’abbiamo dimostrato con i fatti. Oggi ho perso 5/6 anni di vita, speriamo torni presto il mister. Siamo partiti timorosi, volevamo fare una partita offensiva. Loro sono bravi da calcio piazzato. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, marcando a uomo. Peccato per il secondo gol, perché abbiamo buttato via palla. Ci capita spesso. Dopo siamo stati bravi a crederci, ma il secondo gol ci ha dato fiducia.