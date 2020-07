Serie A, Juve-Lazio: 2-1. Ronaldo e Dybala trascinano i bianconeri a +8

Ronaldo e Dybala fanno la differenza. Perché se nel primo tempo la partita tra Juve e Lazio (un palo per i biancocelesti clamoroso) era rimasta equilibrata, nel secondo tempo i bianconeri sono riusciti a salire in cattedra. Ronaldo si è procurato un rigore che ha segnato ed ha sbloccato la partita.

Il raddoppio è arrivato da una palla persa dalla Lazio, con l’argentino che serve facile il portoghese e lo manda in gol. Cr7 vicino alla tripletta ma il suo colpo di testa finisce sulla traversa. La Lazio ha riaperto la partita su rigore, segna Immobile, e chi altrimenti. Ma non basta e alla fine i bianconeri vincono e salgono a più otto dall’Inter che rimane seconda in solitaria.