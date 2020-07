Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato su Twitter la lotta scudetto che vede protagoniste Juventus, Lazio e Inter: “Dire che la Juventus vincerà lo scudetto per mancanza di avversari è scarsamente rispettoso e cancella sei mesi di campionato con contenuti notevoli. Lazio e Inter però avevano il dovere di arrivare in corsa alla settimana decisiva della Juve e non averlo fatto è una colpa“.