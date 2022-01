Il Tempo – Juve-Napoli, Allegri choc contro Sozza: “Sei un c……e, mi squalifichino”

Allegri, al termine della gara col Napoli chiusa fra le proteste bianconere per la mancata battuta di un corner, è corso verso lo spogliatoio degli arbitri: questo lo sfogo

"Dal rapporto degli ispettori federali presenti all'Allianz Stadium il 6 gennaio si scopre che Allegri - scrive il quotidiano -, al termine della gara col Napoli chiusa fra le proteste bianconere per la mancata battuta di un corner, è corso verso lo spogliatoio degli arbitri, urlando contro Andrea Gervasoni, ora vice commissario designatore della CAN di Serie A e Be presente a Torino quella sera: «È un cogl... diglielo - le parole di Allegri riferite all'arbitro della gara Simone Sozza - testa di c... deve recuperare 12 minuti, non 5.

Vi fate prendere per il c... stavano sempre a terra, hanno fatto le sceneggiate napoletane. Ora basta, anche se mi squalificano tre mesi». Non soddisfatto, Allegri ha aspettato l'uscita degli arbitri dallo spogliatoio e ha rincarato direttamente la dose con Sozza: «Sei un cogl... non mi faccio prendere per il c... da un cogl... ». In questo caso il tecnico ha pagato con una sola giornata di squalifica, già scontata", si legge.