Su Juve-Napoli il giudice sportivo non si è espresso. Almeno per il momento resta l’asterisco in classifica accanto al nome dei due club. Si sarebbero dovuti affrontare domenica sera alle 20.45 ma in campo è arrivata solo la società bianconera. Quella partenopea è rimasta bloccata dopo una decisione dell’ASL a fronte di due casi di coronavirus nel gruppo. Il giudice sportivo infatti, si è limitato a definire “sub iudice” la gara non disputata.

(Fonte: Lega Serie A)