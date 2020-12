Decisione Coni su Juve-Napoli, “Lascia indifferenti i bianconeri” “Vicenda estranea al club”

Il Collegio del Garanzia del Coni ha annullato la sentenza con la quale la Juventus aveva vinto a tavolino la partita contro il Napoli. Il club azzurro, per una decisione dell’ASL, non si era presentato a Torino ed era stato deciso per i tre punti alla Juve e meno un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso. Oggi è stato deciso che quella partita si deve giocare e sarà il campo a decidere il risultato.

Le agenzie di stampa, come La Presse, scrivono che in ambiente bianconero si apprende che la decisione ha lasciato la Juve ‘indifferente ed estranea al procedimento di giustizia sportiva”. L’Ansa sottolinea: “Lo si apprende in ambienti vicini al club bianconero in cui si fa notare che la vicenda è sempre stata “estranea” al club che si presentò al campo all’ora e nella data prevista dal calendario della Serie A”.

