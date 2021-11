Juve, Nedved: “A Verona perso con merito, 5 giorni duri. Il nostro obiettivo…”

Le dichiarazioni del dirigente della Juventus Nedved a Sky Sport prima del match di Champions League odierno

A Sky Sport, il dirigente della Juventus Pavel Nedved ha parlato così prima della sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo: “Vogliamo questo passaggio in Europa, vogliamo essere qui anche l’anno prossimo, è il nostro obiettivo stagionale. In campionato siamo in difficoltà e ritardo, ma questa è un’altra competizione, vediamo più avanti”.