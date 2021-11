Juve, Nedved: “Plusvalenze? Non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba”

Le parole del vicepresidente bianconero: "Se è il momento più difficile della mia presidenza? Bella domanda, non lo so: sono annate diverse, ci sono difficoltà"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato così della situazione extra-campo che riguarda il club bianconero in questi giorni: "Se è il momento più difficile della mia presidenza? Bella domanda, non lo so: sono annate diverse, ci sono difficoltà. A volte pensi di essere forte e ti va tutto male: in altre ti senti meno forte e va tutto bene. E' difficile dirlo, ci sono difficoltà ogni annata. Fatto un passo più lungo della gamba? Non credo sia stato fatto, abbiamo rilasciato un comunicato chiaro, si è espresso il presidente Agnelli con la squadra e ai dipendenti. Poi ha parlato anche l'azionista di maggioranza: non è giusto che parli io. Riflessi all'interno della Juve? Non credo che ci saranno problemi nella società, tocca poco i giocatori. In società non penso nemmeno, in tutti questi anni abbiamo vissuto tante difficoltà, questa è una in più: non è la più difficile, in passato c'erano difficoltà grosse che si sono risolte. Questo fa parte dell'essere Juve, siamo onorati di rappresentarla: fa parte del mondo Juve".