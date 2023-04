Juve, oggi l’ultimo grado di giudizio. Meno 15 sì o no? In serata potrebbe arrivare la sentenza

Oggi l'ultimo grado di giudizio sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per le plusvalenze. Verdetto possibile già in serata

"A metà pomeriggio - il fischio d’inizio è invece alle 14.30 - i giudici delle Sezioni Unite saluteranno tutti e si riuniranno in camera di consiglio. La sentenza potrebbe uscire già in serata, ma non è scontato. Da una parte legali e consulenti del club e degli altri incolpati, dall’altra il prefetto Ugo Taucer, procuratore generale dello Sport, che di fatto rappresenterà l’accusa e tutto il lavoro istruttorio condotto in questi mesi dal procuratore federale Giuseppe Chinè e dai suoi collaboratori", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Il Collegio di Garanzia dello Sport è l’ultimo grado della giustizia sportiva, l’unico fuori dall’alveo federale. Attenzione, meglio usare l’espressione «ultimo grado» e non quella di «terzo grado». Nel senso che dovrebbe trattarsi proprio di una partita a parte. I primi due processi intervengono sul merito, l’ultimo inquadra la questione di «legittimità». Ipotesi 1: un sanzionato ritiene che siano stati violati i suoi diritti di difesa, per esempio negando l’accesso a un documento. Ipotesi 2: tu Corte d’Appello non mi hai spiegato come sei arrivato a quella decisione (per esempio al meno 15...) e allora ti rispedisco la tua sentenza per una motivazione e magari una pena diversa e logicamente più bassa", aggiunge il quotidiano.