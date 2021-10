CdS – Allegri vicino all’Inter? Inzaghi poteva andare alla Juve: hanno pensato a lui perché…

Se Allegri è stato più volte vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Inter, anche Inzaghi è entrato in passato nei radar della Juve

Se Massimiliano Allegri è stato più volte vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Inter , anche Simone Inzaghi è entrato in passato nei radar della Juventus. A raccontarlo è oggi in edicola il Corriere dello Sport:

"A Simone hanno pensato, e più di una volta, a Torino. Ha il profilo giusto, tattico, tecnico, comportamentale. Mai fuori posto, nel vestire e nel parlare. Elegante naturale. E di sicuro Allegri ha sfiorato l’Inter più di una volta, l’ultima proprio a maggio quando si stava per ripetere il più clamoroso dei deja vu: VotAntonio che lascia perché decide, davanti alla prospettiva di un ridimensionamento, che il ciclo appena cominciato è già finito; Max che gli subentra, per vedere l’effetto che fa (il ciclo) con un nuovo capitano in coperta. Come alla Juventus nel 2014. Ma alla fine Max invece di ripetere la storia a Milano, ha deciso di riprenderla a Torino".