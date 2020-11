RIVALI/ Juve, Pirlo: “Il ritorno di Ronaldo ci ha aiutato. Dybala non ancora al meglio”

Al termine di Spezia-Juve, terminata 4-1 per i bianconeri, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le parole dell’allenatore: “Abbiamo fatto una buona partita, ma avremmo dovuto chiuderla prima. Nel secondo tempo, l’ingresso in campo di Cristiano ci ha aiutato perché con il suo ingresso abbiamo potuto abbassare Arthur. Dybala ha fatto una buona partita. Non è ancora al meglio, ma sta recuperando la condizione. Noi giochiamo sempre a quattro dietro ma, quando attacchiamo, impostiamo a tre alzando un difensore. In fase difensiva dobbiamo essere bravi a stare stretti con gli esterni per concedere meno spazi agli avversari e dobbiamo abituarci a correre in avanti perché una corsa in avanti è più facile di una corsa all’indietro. Stiamo crescendo e i calciatori stanno rientrando”.