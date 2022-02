Plusvalenze, procura Figc notifica chiusura indagine. Juve: “Dimostreremo nostra correttezza”

La nota ufficiale della società bianconera sulla comunicazione inviata dalla procura federale che ha indagato sulla questione plusvalenze

Comunicazione di fine indagine da parte della FIGC sulla questione plusvalenze. È arrivata alla Juve e ad altre dieci società di calcio italiane come si legge in una nota della società bianconera. Ecco cosa scrive il club sul sito ufficiale:

"La Juventus comunica di aver ricevuto questa sera, unitamente ad altre 10 società di calcio italiane e relativi soggetti apicali, una “Comunicazione di conclusione delle indagini” dalla Procura Federale presso la FIGC in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze, in seguito alla segnalazione della Co.Vi.So.C., per l’ipotizzata violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva", si legge.