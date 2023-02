Juve, presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per il -15 in classifica

La Juventus ha appena depositato il ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni per il -15 nella classifica di Serie A

La Juventus ha appena depositato il ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc che le ha inflitto la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Lo apprende l'Ansa.

Il club bianconero aveva trenta giorni di tempo per far valere le proprie ragioni al Collegio di garanzia dello sport, l'ultimo termine utile era quello di domani, primo marzo, per la presentazione di tutta la documentazione. Il club bianconero chiede la restituzione totale dei 15 punti.