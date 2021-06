TS – Juve, su Ronaldo non c’è certezza. Indizio in uno spot. Icardi…

Il giocatore portoghese potrebbe non rimanere al club bianconero e le due destinazioni possibili sono United e PSG

TuttoSport spiega: "Che i giocatori ruotino tra una campagna e l’altra è abbastanza usuale. Oltre a Ronaldo, in quella appena lanciata non compare nessuno degli altri protagonisti dello spot di ottobre, ovvero Bonucci McKennie , Kulusevski e Bentancur . E non perché sono in procinto di lasciare la Juventus. CR7, però, fa storia a parte, sul campo e fuori. Il turn over non può essere la normalità per un attaccante da 777 gol in carriera, né per il titolare dell’account Instagram più seguito al mondo, con 294 milioni di follower. Ronaldo era presente nello spot Jeep dell’estate 2020, in quello di ottobre 2019 e in quello dell’estate 2019. L’unico precedente è relativo a inizio ottobre 2018, quando era appena esploso il caso Mayorga".