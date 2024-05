Il difensore della Juventus a processo per guida in stato di ebbrezza

Daniele Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza. Nella notte del 21 luglio 2023, il difensore è stato fermato a bordo della sua Maserati da un posto di blocco della Polizia locale a Torino, in corso Grosseto, e il suo livello all’alcoltest è andato oltre le misure consentite dai termini di legge.