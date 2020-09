Esordio in panchina per Pirlo e per la sua Juventus. La squadra bianconera affronterà la Sampdoria di Ranieri nella prima giornata della nuova stagione. Queste le scelte degli allenatori:

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Rabiot, McKennie, Frabotta; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (4-5-1) – Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Leris, Jankto; Bonazzoli.