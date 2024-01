EDICOLA / CdS: “Max, corsia di sorpasso. Inter, Inzaghi in pole per la Supercoppa”

Max, corsia di sorpasso . Il titolo principale del Corriere dello Sport è dedicato alla Juventus di Allegri che potrà approfittare dello stop dell'Inter per la Supercoppa italiana per arrivare al primo posto in sei giorni con i nerazzurri che poi dovrebbero comunque recuperare una partita.

Di spalla titolo dedicato al trofeo che si giocherà in Arabia Saudita: "Inzaghi in pole, se vince la Supercoppa è record. Simone può far suo il trofeo per la quinta volta", si legge.