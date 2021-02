EDICOLA TS – Juve sotto processo: società furiosa con la squadra

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla del momento della Juventus dopo il ko di Oporto

"Juve sotto processo. Società furiosa con la squadra per la figuraccia con il Porto. Sotto accusa Bentancur e la concentrazione collettiva. Pirlo scuote la squadra, ma dopo Bonucci perde anche Chiellini per almeno due settimane. Chiesa unica nota positiva. Arthur salterà il Crotone: si scalda Fagioli". Questo quanto scrive sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore Tuttosport in merito al momento della Juventus.