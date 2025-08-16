I due giovani canterani nerazzurri, ceduti in prestito nel corso dell'estate, hanno ufficialmente esordito con la nuova maglia

Si è chiusa con una vittoria del Lecce la sfida di Coppa Italia contro la Juve Stabia. Grande interesse da parte dell'Inter per la presenza di Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, prodotto del settore giovanile nerazzurro passati in prestito questa estate al club campano.

Il tecnico Ignazio Abate non si è fatto problemi con loro, schierando dal primo minuto il difensore mancino classe 2005: la sua partita è durata fino al minuto 79, quando al suo posto è entrato proprio l'esterno offensivo classe 2006. Per entrambi si trattava dell'esordio ufficiale con la nuova maglia.