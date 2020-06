RIVALI/ L’ex Juve Tacchinardi: “Dopo l’Inter acque più calme. Con il Napoli non all’altezza”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW per commentare a 360° il ko di ieri sera contro il Napoli in Coppa Italia: “Un ko inatteso. Dopo il successo sull’Inter, prima del lockdown, le acque si erano un po’ calmate. Alla luce di quella gara e dopo uno stop di oltre 3 mesi mai mi sarei aspettato una prestazione del genere”.

Si aspettava qualcosa di diverso da Sarri?

“Ha avuto tanto tempo a disposizione per registrare ciò che non andava, invece la Juventus non è stata all’altezza. Evidentemente c’è da capire cosa non funziona, da fuori è difficile da dire ma forse c’è qualcosa che non va dentro lo spogliatoio. Le partite puoi perderle, ma l’involuzione della squadra non la capisco. E’ inspiegabile. In partita, col passare del tempo, sembra quasi che la squadra si sia intristita”.