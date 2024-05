Le parole dell'ex bianconero: "Il girone di ritorno della Juve è stato totalmente negativo, manca una sola partita per provare a salvare la stagione"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così della crisi di risultati della Juventus: "Con la Salernitana si è toccato un punto davvero basso, l'unica scusante è che la testa fosse alla partita di domani. Altrimenti l'andazzo sarebbe davvero preoccupante. Chiedo ai calciatori di capire il momento, per rispetto dei tifosi che sono una marea nel mondo e non meritano queste brutte figure.