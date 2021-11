EDICOLA / TS: Milan d’assalto ma senza Rebic. Juve: tormento Dybala

Il quotidiano torinese parla del campionato che riparte con i rossoneri impegnati a Firenze e i bianconeri a Roma

Sulla prima pagina di Tuttosport si parla del campionato che ritorna dopo la pausa per le Nazionali. In campo "stasera a Firenze, il Milan d'assalto ma senza Rebic con Pioli che punta a staccare il Napoli in vetta". Si parla anche di Dybala e di 'tormento'. Lazio-Juve senza l'argentino: "Allegri per la sesta volta non può contare sull'argentino".