Zampini: “Orsato? Moviolone anti-Juve”. Sorrentino lo asfalta: “C’è sempre la Juve nei casi così”

L'ex portiere e il giornalista tifoso bianconero hanno discusso sulla questione arbitrale e sullo scansarsi quando si incont

Eva A. Provenzano

A Pressing, domenica sera, si è parlato anche dell'intervista diOrsato in tv. Quella nella quale gli è stato chiesto del doppio giallo mancato a Pjanic nella partita tra Inter e Juventus di qualche anno fa. Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, ha sottolineato: «Secondo me è stato un processo all'arbitro. L'idea è fare il moviolone e non capire e spiegare. Se chiediamo dopo tre anni di un doppio giallo mancato a Pjanic e facciamo la domanda sul siparietto con Ronaldo, vogliamo dirlo che un'intervista del genere deve essere fatta con giornalisti neutrali e non ultrà di una squadra? Quello era un processo fatto agli arbitri sugli errori fatti in favore della Juventus. Questo interessava e non altro. Se lo utilizziamo così è un'occasione sprecata, un altro moviolone anti-Juve e andiamo avanti così».

Mentre l'arbitro Cesaricontinuava a dire: "No, non è così, è stata fatta una domanda specifica perché l'arbitro Orsato è tra i migliori al mondo ed ha fatto un errore. Basta", si è sentito sottofondo l'ex portiere Sorrentino dire: «Se parli così sembra che tu abbia la coda di paglia, che tutto quanto è contro la Juve. Va già bene che non hanno parlato del gol di Muntari. È partito Zampini col dire che se Samp e Genoa non avessero fatto giocare i titolari contro la Juve c'era un processo. È partito carico su questa cosa della Juve». La polemica è nata dalla formazione che Ballardini ha schierato contro l'Inter: non c'erano in campo tutti i titolari in vista del derby con la Samp nel turno infrasettimanale.

«Ma tu - ha replicato Zampini - hai mai sentito una battuta sullo Scansuolo o su Berardi? Se non l'hai mai sentita una battuta così ti do ragione».

«Si - ha risposto Sorrentino - l'ho sentito». «E allora non è coda di paglia, è la verità», ha evidenziato Zampini. Ma l'ex estremo difensore ha replicato ancora: «Ti faccio degli esempi più eclatanti, in campo quando è successo il fatto di Muntari c'era la Juve. Non c'era un altro club. Il doppio giallo di Pjanic c'era la Juve in campo, non un'altra squadra». «Quindi la tua teoria è quella di Riccardo Ferri che dice che la Juve viene aiutata?», insiste il giornalista. «No, non viene aiutata. Ma sai benissimo che una delle squadre più importanti al mondo, è la squadra che ha vinto di più in Italia ed è normale sia la squadra che abbia più riflettori puntati addosso. Però se tutte le volte metti in mezzo la Juve... Lo hai fatto parlando anche di Genoa e Sampdoria e non c'entrava nulla la Juve questa sera».

(Fonte: Pressing, Italia1)