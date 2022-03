Juve, Zazzaroni: “Ma quali errori di Allegri, i giocatori non corrono senza palla”

Ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così di Juventus

"Ma quali errori di Allegri?! I giocatori non corrono senza palla, Arthur sembrava un pestatore d'uva che cercava un'opzione ma tutti fermi ad aspettare il pallone. Ovvio che chi perde ha responsabilità, anche l'allenatore ma il calcio è lo sport in cui non sempre vince il migliore, basti pensare al PSG e al Real Madrid e a United-Atletico".