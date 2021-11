Juventus, Allegri: “Dispiace per i quattro gol, ma obiettivo raggiunto. Ai ragazzi…”

Le considerazioni dell'allenatore bianconero al termine del match perso malamente contro il Chelsea

Al termine di Chelsea-Juventus , Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo fatto un bel primo tempo, nel secondo tempo è continuata la loro pressione e abbiamo preso due gol in maniera un po' leggera. Dispiace aver preso quattro gol, ma l'obiettivo è stato raggiunto e dobbiamo pensare alla partita di sabato. Ci sono stati momenti in cui abbiamo perso troppi palloni cercando di verticalizzare subito, invece dobbiamo imparare a rallentare perché la forza dell'avversario in queste partite è notevole.

All'andata abbiamo fatto una partita completamente diversa, molto più attenta in fase difensiva per tutti i 90'. Stasera abbiamo un po' mollato e nei dettagli subisci gol. Ai ragazzi ho fatto i complimenti per il passaggio del turno, ci vuole equilibrio e calma. Non è che per aver vinto contro la Lazio sabato eravamo diventati la squadra più forte d'Europa. Miglioreremo anche attraverso queste serate".