Juventus, Allegri: “Guardie e ladri? Solo una battuta. Noi inseguiamo posto Champions”

Massimiliano Allegri ha presentato oggi la partita di domani della Juventus in casa del Lecce. I bianconeri si presenteranno al Via del Mare senza Rabiot e Chiesa, ma pronti comunque a fare il loro dovere per provare a superare almeno momentaneamente l'Inter: "Domani l'obiettivo numero uno è non prendere gol, poi cercheremo di vincere la trasferta. Per il campionato mancano tanti punti per raggiungere la quota champions, quello è il nostro obiettivo.