Juventus, Allegri in conferenza: “Fortunati nel primo tempo, poi bravi restare in gara”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa nella pancia dell'Allianz Stadium dopo la gara di questa sera con l'Inter. Ecco le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Torino: "Che peso ha? Quello di aver vinto uno scontro diretto e non accadeva da tanto. L'Inter è forte, nel primo tempo siamo stati un pizzico fortunato, ma quando giochi con il giusto atteggiamento la buona sorte viene dalla tua parte. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, la squadra è rimasta ordinata anche dopo il gol annullato. E' bello vedere entusiasmo, voglia e che si mettano l'uno a disposizione dell'altro: per creare presupposti di vittoria servono questi elementi".