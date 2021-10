Juventus, Allegri: “Inzaghi? Giusto alleni l’Inter. Io vicino ai nerazzurri? In 2 anni…”

In un'intervista a DAZN, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così della partita di domani sera a San Siro con l'Inter

Nel corso di un'intervista a DAZN, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così della partita di domani sera a San Siro contro l'Inter:

GRANDE ATTESA - "L'Inter ha l'attacco più forte del campionato, domani sarà una partita con uno stadio quasi pieno, c'è grande attesa ed è normale che sia così. Il nostro miglioramento in difesa? All'inizio ci siamo fatti gol per conto nostro, le prestazioni di Szczesny sono migliorate. Ci stiamo tirando su da una classifica iniziale piuttosto brutta, ma sappiamo che è ancora lunga. Chiesa? E' bravo perché è imprevedibile. Quando rientrerà Dybala, vedremo. Paulo sarà a disposizione domani sera, ma ha poco minutaggio visti i soli due allenamenti in gruppo".

VICINO ALL'INTER? - "Io vicino all'Inter? No, assolutamente. In due anni me ne hanno dette di ogni, ma alla fine sono contento di essere tornato alla Juventus".

INZAGHI - "Inzaghi? Ha fatto un grande lavoro alla Lazio, tanto è vero che è quello che ha vinto di più dopo la Juventus in questi anni. Giusto che alleni una grandissima squadra come l'Inter".

IMPORTANTE PER LA CLASSIFICA - "La gara di domani è importante per entrambe: per noi era cruciale battere la Roma per restare agganciati al treno e non perdere la fiducia. Quando guarderemo la classifica? Vedremo a novembre, poi a fine febbraio".

