Juventus, Allegri: “Non c’è una squadra che schiaccerà il campionato. Vogliamo recuperare”

Alla vigilia della gara contro il Milan, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così del big match dell'Allianz Stadium

"Sulla formazione ho qualche dubbio che risolverò domani, perché abbiamo tante partite prima della sosta. L'importante è che tutti si sentano partecipi e quando chiamati in causa siano pronti ad aiutare la squadra. La partita di domani è bella e importante, come sempre per Juve-Milan. La gara è più importante per loro che per noi, i primi bilanci si faranno alla sosta di novembre, e credo che saremo in una posizione diversa. Il campionato è molto equilibrato, credo che non ci sia una squadra in grado di schiacciare il campionato. Si fa presto a perdere punti, ma anche a recuperarli. Pensiamo a recuperare il terreno perso all'inizio. Di sicuro faremo una bella partita. La Juve non è una squadra che deve giocare per vincere le partite, ma per vincere il campionato".