Juventus, Allegri: “Pogba torna a gennaio. Mondiale? Non è un problema mio”

Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, alla vigilia di PSG-Juventus, Massimiliano Allegri è tornato sulla decisione presa in giornata da parte di Pogba di sottoporsi all'intervento al ginocchio. Questi alcuni passaggi del tecnico: "Pogba aveva fatto una scelta conservativa, lo riavremo a gennaio. Difficilmente sarà prima di novembre, serve essere realisti. Le cose... Non piacciono. Da venerdì pensiamo alla Salernitana".

Non è d'accordo con l'operazione di Pogba?

"Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma mancano 45 giorni all'ìnizio del Mondiale. Il Mondiale non è un problema mio, quello della Juventus è che torna a gennaio".