Serie A, Juventus-Fiorentina 1-0: decide Cuadrado nel recupero

Dopo la vittoria in Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri cerca il ritorno ai tre punti in campionato

Con un gol di Cuadrado in pieno recupero, la Juventus batte un'ottima Fiorentina in una partita combattuta per tutto il match. Proteste viola per un mancato rigore nel finale di primo tempo e per l'espulsione di Milenkovic a metà ripresa. Dopo il pressing nei minuti finali, la sblocca l'ex della partita. Con questa vittoria, i bianconeri salgono a 18, mentre la squadra di Italiano resta ferma a 15.