Juventus, Calvo: “Frattesi pronto per una big. Se non lo seguissimo…”

Francesco Calvo , Chief Football Officer della Juventus , è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Sassuolo. Spazio subito a una considerazione sull'impiego oggi dal primo minuto del giovane Tommaso Barbieri: “Lui è chiaramente emozionato, però i compagni lo aiutano a stare tranquillo. L’esordio di Tommaso è il sesto della Next Gen in questa annata. E’ motivo di grandissimo orgoglio. Nei primi 4 anni di Next Gen hanno esordito 28 giocatori. Con soli 5 giocatori, 6 stasera, siamo oltre le 90 presenze. Il progetto assumerà la sua regolarità. Formare giovani italiani che possano esordire in Nazionale è un orgoglio”.

Di fronte, invece, ci sarà Davide Frattesi, entrato nel mirino dei bianconeri: “Parlare di un giocatore del Sassuolo oggi non è corretto. Se non seguissimo tutti i giocatori italiani forti non faremmo bene il nostro lavoro. Li guardiamo tutti. Frattesi è un giocatore molto forte, che è pronto per una big di Serie A. Che poi sia la Juventus o no, l’importante è che sia un italiano forte e pronto a giocare a un alto livello”.