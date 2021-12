Juventus, contatti con l’entourage di Icardi: la richiesta del PSG, il punto

L'argentino vuole lasciare Parigi, i bianconeri cercano un bomber d'area: affare difficile, ma non impossibile

Mauro Icardi e la Juventus: un accostamento più volte riproposto negli ultimi anni, e che questa volta potrebbe concretizzarsi sul serio. le circostanze appaiono quanto mai favorevoli: l'attaccante argentino, chiuso al Paris Saint-Germain dei vari Messi, Neymar e Mbappé, vuole cambiare aria e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia, lì dove ha scritto le pagine migliori della sua carriera; la Juventus, attardata in classifica e con gravi difficoltà in fase realizzativa, cerca un bomber d'area di rigore già a gennaio.