Inter, contro la Juventus ritorna la Lu-La. In mezzo out Vidal: Conte ha una tentazione

L’Inter di Antonio Conte, dopo il successo di venerdì sera contro la Fiorentina, torna a pensare alla Coppa Italia: martedì sera andrà in scena a Torino la semifinale di ritorno contro la Juventus. Per l’occasione il tecnico nerazzurro ritroverà Romelu Lukaku, al rientro dopo la squalifica così come Hakimi. Ma le novità di formazione, come scrive Tuttosport, non finiranno qui:

“Finora, in Coppa Italia, era sempre stato Alexis Sanchez a fare da damigella d’onore a Lukaku e Martinez. Il cileno – che a Torino sarà squalificato come Arturo Vidal – a Firenze e con la Juve aveva fatto coppia con Lautaro, mentre nel derby aveva giocato insieme a Big Rom. Allo Stadium Antonio Conte si presenterà con l’artiglieria pesante al gran completo, con la coppia capace di segnare 32 gol in stagione (20 il belga, 12 l’argentino).

[…] Il dubbio più importante, riguarda la scelta sul sostituto di Vidal. A Firenze, quando il cileno ha alzato bandiera bianca, al suo posto è entrato Roberto Gagliardini. Fosse confermata la scelta, sarebbe la soluzione più prudente e “conservativa”. Però martedì l’Inter dovrà segnare due gol e Conte è tentato dall’idea di presentarsi allo Stadium con Eriksen mezzala, soluzione provata pure prima della gara con la Fiorentina. Il danese, in una gara che si annuncia ricca di gol, potrebbe essere determinante come uomo assist ma pure grazie alle sue capacità balistiche dalla distanza e su punizione“.