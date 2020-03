La Stampa – Serie A, possibile blocco prolungato: la Juventus rischia perdite choc

In tempi di coronavirus, anche il calcio, una delle industrie più redditizie del Paese, sta navigando a vista in attesa di capire il proprio destino. La Serie A pare intenzionata a volere concludere la stagione anche posticipando la data del termine del campionato ma lo scenario che prevede uno stop è plausibile. “La Serie A ieri ha confermato la volontà di «concludere il campionato» dopo una video conferenza con le società, ma è concreto il rischio di un blocco prolungato con ingenti danni economici”, scrive oggi la Stampa che poi espone il caso della Juventus: “Secondo uno studio di Banca Imi, rischierebbe una perdita di 110 milioni di euro tra diritti tv (45 milioni), ricavi da stadio (25) e sponsor (40) se non dovesse più giocare in campionato e in Champions”.