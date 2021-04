EDICOLA / TS: Cena proibita, la Juventus è furiosa. Bonucci positivo al covid19

Il derby di Torino ma anche tutto quanto è accaduto in casa bianconera sulla prima pagina del quotidiano torinese

TuttoSport in prima pagina parla di quanto accaduto in queste ore in casa Juventus. E c'entra in ogni caso il coronavirus. Questo il titolo scelto dal giornale sportivo: "Cena proibita, Bonucci covid: bufera Juve. Dybala e Arthur a casa di Mckennie con fidanzate e amici. Arrivano i carabinieri, multa e nessuna denuncia. Ma la società bianconera è furiosa. Il difensore positivo, è stato contagiato nel focolaio della Nazionale".