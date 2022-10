CL – Juventus, è crisi nera: bianconeri battuti dal Maccabi. Nuovo stop per Di Maria

Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, la squadra di Allegri cade anche sul campo del Maccabi Haifa

Continua il momento no della Juventus. Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, la squadra di Allegri cade anche sul campo del Maccabi Haifa. Israeliani che giocano un ottimo primo tempo e trovano il vantaggio con Atzili che di schiena batte Szczesny.

Al 43esimo raddoppio firmato da Atzili che di sinistro batte ancora il portiere bianconero. Nella ripresa la Juventus prova a riparie la gara ma si scontra con il portiere del Maccabi, Cohen. Adesso i bianconeri si trovano al terzo posto del girone e rischiano di non passare il turno. Inoltre nuovo stop per Di Maria, per l'argentino infortunio muscolare alla coscia destra.