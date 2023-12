Juventus, Danilo: “Scudetto? Abbiamo un sogno. Tre punti che danno morale”

E' tornato anche Danilo in casa Juventus. Il difensore è stato tra i protagonisti della gara tra i bianconeri e il Napoli, terminata 1-0 per la squadra di Allegri. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN nel post partita: "Questi tre punti ci danno spinta morale per seguire la nostra strada, manca tanto, ma è importante. Gatti? E' un esempio per noi. Ha avuto problemi, ma è resiliente e oggi ha dato una bella dimostrazione. Io sono contentissimo di essere tornato, mi mancava questo feeling. Festeggiamo oggi, ma da domani pensiamo alla settimana prossima perché manca molto ancora.