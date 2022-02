Juventus, nodo Dybala: accordo rivisto al ribasso. “Il club ha posizione laica”

Il club bianconero non ha ancora rinnovato il contratto dell'argentino e vuole rivedere la cifra offerta a dicembre di 10 mln

Per la Juventus giornata di CdA. Durante il quale si parlerà anche del futuro di Dybala . Nelle prossime settimane poi si parlerà con il suo agente, Antun che si è iscritto all'albo dei procuratori da fine gennaio. A dicembre, quando c'era l'accordo con i bianconeri per il rinnovo, l'accordo non era arrivato proprio per questo dettaglio burocratico.

"L'argentino, nella sostanza, vedrebbe spostare l’equilibrio tra fisso e bonus, dovendo conquistarsi i famosi 10 milioni tornando a fare il fenomeno con grande continuità. Accetterà? La Juventus non sembra ansiosa di ricevere un sì come risposta. La posizione del club è piuttosto laica: nessuno mette in discussione il talento di Dybala e il suo attaccamento alla maglia (per quanto quel gesto...), ma per meritarsi uno stipendio da top player bisogna fare il top player", si legge su Tuttosport.