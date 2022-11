UFFICIALE – Juventus, inizia il dopo Agnelli. Ferrero nominato nuovo presidente

Inizia il dopo Agnelli in casa Juventus. La proprietà ha nominato Gianluca Ferrero come nuovo presidente: la nota

Inizia il dopo Agnelli in casa Juventus . Dopo la decisione choc dell'intero consiglio d'amministrazione bianconero di dimettersi, la proprietà ha nominato Gianluca Ferrero come nuovo presidente. Ecco il comunicato:

"In riferimento alle delibere assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus S.p.A e in vista all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 Gennaio 2023, Exor comunica l’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di Presidente della Società. Commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, il dr. Ferrero possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico. Exor comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del cda entro i termini di legge".