Juventus, Cuadrado: “Vogliamo continuare a crescere. Scudetto? Proviamo a stare vicini”

Juan Cuadrado, che con un suo gol ha firmato Juventus-Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato così dopo il match dell'Allianz Stadium

"Sono contento per la vittoria, dobbiamo continuare a crescere avendo sempre questo atteggiamento. Dobbiamo continuare su questa strada. Il ritiro è stato molto importante: siamo uniti, ma stare insieme ci ha unito ancor di più. Vogliamo lottare insieme fino alla fine. Vogliamo vincere e stare in alto, non dobbiamo parlare e provare a stare più vicini possibile".