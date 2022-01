Juventus in emergenza: Bonucci a rischio per la Supercoppa contro l’Inter

Juventus in emergenza in vista della sfida contro il Napoli di giovedì sera all'Allianz Stadium, ma anche per la finale di Supercoppa italiana

Marco Macca

Juventus in emergenza in vista della sfida contro il Napoli di giovedì sera all'Allianz Stadium, ma anche per la finale di Supercoppa italiana contro l'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Leonardo Bonucci è ancora in dubbio per la partita contro i nerazzurri:

"L’inizio del 2022 nega ad Allegri la possibilità di affidarsi ai suoi riferimenti di maggiore esperienza in difesa. Out Chiellini (positivo al Covid come Arthur e Pinsoglio) e Bonucci, a rischio anche per la finale di Supercoppa con l’Inter in programma il 12 gennaio a causa di un problema muscolare alla coscia", si legge.