Juventus-Inter, segnalati alla Digos cori offensivi da parte dei tifosi nerazzurri

Sono in corso ancora indagini per identificare tutti i coinvolti nella vicenda. Alcuni identificati appartengono ai gruppi ultrà bianconeri. I 171 in questione, oltre che dal Daspo, sono stati raggiunti da contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo per avere intonato i cori. Durante l'inchiesta della Digos inoltre sono stati segnalati alla procura federale un episodio accaduto a metà del primo tempo, sempre di Juventus-Inter, quando la quasi totalità del settore ospiti ha intonato il coro "Liverpool, Liverpool" in chiaro riferimento ai tragici fatti dell'Heysel. L'importante risposta collegiale arriva da Torino dopo anche i cori razzisti sentiti sabato all'Olimpico di Roma per la partita Lazio-Toro.