Coppa Italia Juventus-Inter: dove vedere la partita in tv o streaming

Archiviato il successo in campionato contro la Fiorentina per 2 a 0 grazie ai gol di Barella e Perisic, l’Inter si prepara alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus dove dovrà ribaltare la sconfitta per 1-2 dell’andata al Meazza e giocarsi la chance di accedere alla finale della competizione. Il match è in programma martedì 9 febbraio alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Inter in diretta Tv: dove vedere la partita

Martedì 9 febbraio alle 20:45 Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla Rai: il match sarà quindi visibile su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play scaricando l’applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di Rai Play da pc.