Juventus-Inter, sondaggio sul migliore in campo: 4 i candidati proposti

Spazio al classico appuntamento social dedicato ai tifosi nerazzurri: a loro il compito di scegliere l'MVP di ieri sera

Successo importantissimo per l'Inter all'Allianz Stadium conquistato con grinta, sacrificio e tanto cuore. La vittoria contro la Juventus nella 31esima giornata della Serie A 2021/22 è arrivata grazie al gol di Hakan Calhanoglu ma anche attraverso la spinta e la voglia di non arrendersi di tutti i nerazzurri, in campo, sugli spalti e collegati da ogni parte del mondo.