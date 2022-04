Juventus, Inzaghi è la kryptonite. “Nessuno negli ultimi 6 anni ha fatto meglio”

"La kryptonite della Signora ha un nome e un cognome: Simone Inzaghi", spiega il Corriere dello Sport di oggi

"La kryptonite della Signora ha un nome e un cognome: Simone Inzaghi. Dal 2016 a oggi nessuno allenatore ha battuto la Juventus più di lui". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro la Juventus. Il tecnico piacentino ha battuto i bianconeri per la sesta volta in carriera. "Nel match più delicato, quello che poteva segnare il crollo definitivo, l'ex tecnico della Lazio ha forse saputo invertire il trend di una stagione che aveva preso una brutta piega", ha spiegato poi il quotidiano.