UFFICIALE / Serie A: Juventus-Napoli si recupera il 17 marzo

La Lega Serie A ha scelto la data utile per il recupero della gara della terza giornata del campionato

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente il recupero della partita tra Juventus e Napoli. La gara della terza giornata era stata rinviata perché l'ASL per alcuni casi di coronavirus aveva impedito alla squadra azzurra di partire per Torino. La Juve si era presentata regolarmente in campo. Inizialmente le erano stati assegnati tre punti a tavolino. E al Napoli era stato dato un punto di penalizzazione.