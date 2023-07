TS – Lukaku, Juventus infastidita dalla mossa del Chelsea. Il piano dell’Inter

"La Juve vuole soffiare Lukaku all’Inter: contatti con il Chelsea per sondare il terreno. Juve e Al-Hilal (di nuovo) su Lukaku. La campagna mediatica alimentata da Londra non ha creato particolari sconquassi mille e trecento chilometri più a sud. Perché il belga - che prosegue le vacanze allenandosi in Sardegna - non ha certo cambiato linea di pensiero e perché l’Inter sa bene che, in una trattativa, fa parte del gioco mettere pressione alla controparte per ottenere ciò che si vuole, nel caso del Chelsea 45 milioni - ovvero la cifra a cui Big Rom sarà a bilancio nel giugno 2024 quando scatterà l’acquisto da parte del club nerazzurro", spiega infatti Tuttosport che sottolinea come la Juventus non abbia gradito "il fatto di essere stata presa per la giacca. Perché Cristiano Giuntoli è in tutt’altri pensieri affaccendato e perché pure a Torino sanno benissimo quali siano i pensieri di Lukaku, al netto delle controindicazioni ambientali a una possibile trattativa visti i trascorsi nell’ultimo rendez-vous in Coppa Italia allo Stadium".